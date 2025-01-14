ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Можно констатировать, что Дональд Фредович объявил войну Англии и Европе, заявив о необходимости скоммуниздить Канаду, Мексику, Гренландию и заодно Панамский канал; с одной стороны, это демонстрация намерений, с другой - нет ни одного сдерживающего фактора.
"14:00 - война с Англией"
Комментарии
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Владимир Витковский
... после этого это рыжее существо нагадит в свои вонючие шаровары и сожрет- этим и закончит...
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
Пожелаем КНР ПОБЕДЫ в борьбе с этим всемирным злом.
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1 час.
лл
лина любимцева
👍👍👍 вариант!!
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1 час.
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