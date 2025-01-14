"14:00 - война с Англией"

ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Можно констатировать, что Дональд Фредович объявил войну Англии и Европе, заявив о необходимости скоммуниздить Канаду, Мексику, Гренландию и заодно Панамский канал; с одной стороны, это демонстрация намерений, с другой - нет ни одного сдерживающего фактора.