Фримантл-Артс-центр: между искусством и привидениями

Представьте себе здание, которое прошло путь от сумасшедшего дома до арт-центра. В нём жили безумцы, солдаты, студенты… И, возможно, там до сих пор остаются души тех, кто когда-то не вышел за его стены живым.
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