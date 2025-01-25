Кучеров - вторая звезда дня: 73 очка в сезоне НХЛ и победа над "Чикаго"

Никита Кучеров, нападающий "Тампы", признан второй звездой дня в НХЛ. В матче против "Чикаго" он забил победную шайбу в овертайме и сделал две голевые передачи, достигнув 73 очков в сезоне и заняв третье место среди лучших бомбардиров.