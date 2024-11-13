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Эксперты разделили всех владельцев собак на три основных типа

Эксперты разделили всех владельцев собак на три основных типа

В зависимости от манеры общения с собаками их владельцев можно разделить на три категории.Ученые из Будапештского университета провели исследование и установили: всех владельцев собак можно условно разделить на три категории в зависимости от их манеры общения с питомцами.

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