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Сергей Цивилев: 120 новых экологичных автобусов дополнительно поступит в Кузбасс в юбилейном году

Сергей Цивилев: 120 новых экологичных автобусов дополнительно поступит в Кузбасс в юбилейном году

За время подготовки к 300-летию в Кузбасс по губернаторской программе обновления общественного транспорта пришло 1085 автобусов, до конца юбилейного года ожидается еще 120, хотя изначальный план поставок составлял всего 1 100 единиц.

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