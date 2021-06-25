Сергей Цивилев: 120 новых экологичных автобусов дополнительно поступит в Кузбасс в юбилейном году

За время подготовки к 300-летию в Кузбасс по губернаторской программе обновления общественного транспорта пришло 1085 автобусов, до конца юбилейного года ожидается еще 120, хотя изначальный план поставок составлял всего 1 100 единиц.
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