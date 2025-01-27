Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Уже олин из жЫдо-бандэровских политиканов сказал, что "сделку" они нарушат и как обстреливали Россию, так и будут про...Украинский генера...
  • Регина Толстоброва
    Молодец. так им  и надо.Трамп отменил про...
  • Eduard
    Это и ожидалось! Россия попросту им тамбыть не позволит.Европа так сяк,но НАТО вообще не позволят,а ведь если ЕС то и...В Киеве прозрели:...

Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Русские войска 26.01.2025 полностью зачистили территорию Великой Новосёлки (Большой Новосёлки) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, ликвидировали котёл в южной части этого посёлка городского типа (куда попал гарнизон ВСУ), уничтожили последних недобитков в северо-западной части населённого пункта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх