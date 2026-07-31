Бурляев оценил вероятность возвращения уехавших артистов

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев («Справедливая Россия») считает, что те, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), могут вернуться, если искренне раскаются и докажут это своими действиями.
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