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ДумаТВ

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Бурляев оценил вероятность возвращения уехавших артистов

Бурляев оценил вероятность возвращения уехавших артистов

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев («Справедливая Россия») считает, что те, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), могут вернуться, если искренне раскаются и докажут это своими действиями.

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