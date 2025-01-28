В Черкасской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Умани Черкасской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) мэр города Ирина Плетнева.