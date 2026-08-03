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Доходности облигаций еврозоны взяли паузу, но рынок по-прежнему смотрит на ЕЦБ

Доходности облигаций еврозоны взяли паузу, но рынок по-прежнему смотрит на ЕЦБ

Европейский долговой рынок начал неделю без резких движений. Доходности государственных облигаций еврозоны в целом стабилизировались, а краткосрочные бумаги даже немного выросли в цене после ощутимого снижения нефтяных котировок.

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