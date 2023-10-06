Сухое дерево придавило четыре автомобиля на Болотной улице: владельцы намерены идти в суд

Местные жители три раза писали в районную администрацию с просьбой спилить старый клён. Сильный ветер повалил старых клён на четыре автомобиля, которые были припаркованы на Болотной улице в Выборгском районе Петербурга.
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