«Крылья» забили «Зениту» на 1-й минуте после ошибки Адамова. Рахманович перехватил пас вратаря

Самарская команда принимает петербуржцев в 22-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Хозяева открыли счет на первой минуте – Амар Рахманович перехватил пас вратаря Дениса Адамова и вошел в штрафную площадь с мячом, его удар заблокировали защитники гостей.
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