Новая финансовая поддержка: Путин объявил о выплате 1 млн рублей для некоторых россиян Ирэн ОрлонскаяПрезидент Российской Федерации Владимир Путин объявил о значительном повышении финансовой помощи для многодетных семей, проживающих в дальневосточных регионах.
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