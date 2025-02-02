Психолог Яушева назвала признаки наличия у человека синдрома отложенной жизни

Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, при котором человек живёт с ощущением, что настоящая счастливая жизнь начнётся позже, при этом не позволяя себе полноценно проживать жизнь здесь и сейчас, рассказала RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.
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