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Ловчев об отставке Черчесова: «Ференцварош» упустил шанс на огромные деньги в Лиге чемпионов. Будет востребованность в России»

Венгерский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3). «Уволили-то понятно почему — резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да еще со счетом 0:3.

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