Пушилин назвал жёсткой работой удары возмездия после атак ВСУ на Белгород и Донецк

Глава ДНР заявил, что русские военные набирают обороты, однако они никогда не пересекут ту черту, которую пересекли боевики киевского режимаВоеннослужащие ВС России ведут жёсткую работу, и эта работа только набирает обороты, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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