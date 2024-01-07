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Пушилин назвал жёсткой работой удары возмездия после атак ВСУ на Белгород и Донецк

Пушилин назвал жёсткой работой удары возмездия после атак ВСУ на Белгород и Донецк

Глава ДНР заявил, что русские военные набирают обороты, однако они никогда не пересекут ту черту, которую пересекли боевики киевского режимаВоеннослужащие ВС России ведут жёсткую работу, и эта работа только набирает обороты, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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