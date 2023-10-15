Дополнительная чашка кофе в день помогает избежать увеличения веса: исследование

Хорошо известно, что кофе оказывает положительное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе. Употребление трех-четырех чашек растворимого кофе в день снижает риск развития многих сердечно-сосудистых и других заболеваний, включая диабет 2-го типа и даже некоторые виды рака.