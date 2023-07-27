Нижегородская правда

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Какие качества Глеб Никитин больше всего ценит в нижегородцах

Какие качества Глеб Никитин больше всего ценит в нижегородцах

По-разному можно оценивать жизнь нашего региона и выслушивать по этому поводу разные точки зрения. Однако по понятным причинам здесь хочется услышать прежде всего мнение людей, которые принимают решения по тем или иным животрепещущим вопросам.

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