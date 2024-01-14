Они ничего не поняли и ничему не научились...

Цитата дня. Как вы знаете, на дня кровавый клоун заявил, что если Запад не даст укропии грошей, то украинские пенсионеры умрут.
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