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Они ничего не поняли и ничему не научились...

Цитата    дня.  Как  вы  знаете,        на  дня  кровавый  клоун   заявил,  что          если  Запад   не  даст  укропии   грошей,  то    украинские  пенсионеры  умрут.

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