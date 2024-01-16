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«Борщевой набор» из Волгоградской области поступает даже на Дальний Восток

«Борщевой набор» из Волгоградской области поступает даже на Дальний Восток

Большинство полей в области отдаются под выращивание моркови и лука.фото: vk.com--> Волгоградская область заняла 3 место в Российской Федерации по производству овощей в хозяйствах всех категорий и 2 место – по выращиванию в коллективном секторе.

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