«Борщевой набор» из Волгоградской области поступает даже на Дальний Восток

Большинство полей в области отдаются под выращивание моркови и лука.фото: vk.com--> Волгоградская область заняла 3 место в Российской Федерации по производству овощей в хозяйствах всех категорий и 2 место – по выращиванию в коллективном секторе.
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