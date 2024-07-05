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Курские новости

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Бизнесы курского депутата Шашенковой рискуют потерять долгосрочные контракты

Бизнесы курского депутата Шашенковой рискуют потерять долгосрочные контракты

Курский депутат Людмила Шашенкова сохранит свой мандат до тех пор, пока не завершится судебный процесс, связанный с утверждениями о незаконном получении ею денежной компенсации в размере 6,8 миллионов рублей после обстрела ее квартиры в Теткино.

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