Бизнесы курского депутата Шашенковой рискуют потерять долгосрочные контракты

Курский депутат Людмила Шашенкова сохранит свой мандат до тех пор, пока не завершится судебный процесс, связанный с утверждениями о незаконном получении ею денежной компенсации в размере 6,8 миллионов рублей после обстрела ее квартиры в Теткино.