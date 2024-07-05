Бизнесы курского депутата Шашенковой рискуют потерять долгосрочные контракты

Курский депутат Людмила Шашенкова сохранит свой мандат до тех пор, пока не завершится судебный процесс, связанный с утверждениями о незаконном получении ею денежной компенсации в размере 6,8 миллионов рублей после обстрела ее квартиры в Теткино.
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