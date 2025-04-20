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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Узбекистан выиграл ЧМ по хоккею в 4-м дивизионе, опередив Армению на 1 очко. Команда дебютировала в турнирах ИИХФ, в составе есть натурализованные россияне

Вчера в Ереване завершился чемпионат мира по хоккею в 4-м дивизионе.  Победу в турнире одержала сборная Узбекистана, дебютировавшая в официальных турнирах ИИХФ.

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