Автоверсты
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Автоверсты

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  • зуфар юсупов
    Все для южан мигрантов. Теперь и не найдешь, кто и на чем из них8 июля 2024 года ...
  • Модест
    Каждый жулик норовит на народе денег поднять. Кто пошлины за развод увеличивает, а кто пытается машины отжать. Правов...Национальный авто...
  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...

Opel Astra 2010 года с пробегом 68 000 км? Такое возможно?

Opel Astra 2010 года с пробегом 68 000 км? Такое возможно?

Обратите внимание: 4 Надёжнейших Японских внедорожника с пробегом.До 350 т.р. ﻿﻿Артем попросил посмотреть интересный Opel Astra OPC в Самаре с заявленным пробегом 68 781 километр в максимальной комплектации.

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