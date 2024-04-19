Широков объяснил, почему «Краснодар» проигрывает ключевые матчи и уступает в титульной гонке

Роман Широков обозначил главную проблему «Краснодара», мешающую команде успешно бороться за титул. Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал причины, которые мешают «Краснодару» успешно бороться за титул.
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