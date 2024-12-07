Константинов призвал к Нюрнбергскому процессу над Зеленским и его бандой Необходимо созвать новый Нюрнбергский над военными преступниками Украины, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
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