МО РФ показало кадры разминирования Селидово от снарядов ВСУ

Минобороны России 10 декабря показало кадры проведения саперных работ инженерной группировки войск «Центр» в освобожденном в ходе проведения специальной военной операции (СВО) населенном пункте Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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