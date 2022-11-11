Вывод войск из Херсона "обнуляет" спецоперацию — МК

Ситуация в Херсоне показала "болезненную и неприятную реальность", поэтому командующий Объединённой группировкой войск России Сергей Суровикин вынужден "обнулить" специальную военную операцию на Украине, написал обозреватель "МК" Дмитрий Попов.
Ситуация в Херсоне показала "болезненную и неприятную реальность", поэтому командующий Объединённой группировкой войск России Сергей Суровикин вынужден "обнулить" специальную военную операцию на Украине, написал обозреватель "МК" Дмитрий Попов.
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