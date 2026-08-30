Dutton Ranch Star Cole Hauser Was Originally Asked To Play A Different Yellowstone Character

Cole Hauser explained that Yellowstone creator John Linson didn't originally approach him with the idea of playing Rip Wheeler, but he loved the character.
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