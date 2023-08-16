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Полиция Владивостока объявила награду в 200 тысяч рублей за информацию о разорвавших флаг России

Полиция Владивостока объявила награду в 200 тысяч рублей за информацию о разорвавших флаг России

Управление МВД России по Приморскому краю во Владивостоке объявило награду в 200 тысяч рублей за информацию о людях, которые разрезали 38 триколоров на месте захоронения участника специальной военной операции в Украине, сообщает РИА Новости.

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