Экономист Сироткин: банковские вклады не покрывают реальную инфляцию

Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Такое заявление сделал старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин, слова которого передает "Прайм".
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