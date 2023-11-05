Макгрегор: слова главы Пентагона о российских военных показывают проблемы США

Бывший советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что утверждения главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, свидетельствуют о проблемах в самих США.
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