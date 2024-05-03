Украинских пилотов готовят к миссии "воздух - земля". "Оговорку" Кэмерона эксперты сочли неслучайной

Крымский мост в 2022 году могли взорвать с помощью аммиачной селитры и тротила, сообщают источники. Учитывая обещания Киева и "оговорку" главы МИД Британии Кэмерона, эксперты не исключают, что теперь украинских пилотов готовят к миссии "воздух - земля" для нового теракта против русского моста.