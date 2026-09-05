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Регионы России

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Xiaomi представила Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 с обратным осмосом и минерализацией

Xiaomi представила Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 с обратным осмосом и минерализацией

Новинка уже доступна для предзаказа в Китае с ценой от 2199 юаней. В системе предусмотрен отдельный картридж для минерализации, который постепенно возвращает в воду шесть компонентов: стронций, цинк, кальций, магний, калий и бикарбонат.

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