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Царьград

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Путин: Россия введёт безвизовый режим для вьетнамцев вскоре

Путин: Россия введёт безвизовый режим для вьетнамцев вскоре

Президент России Владимир Путин заявил, что страна ведет работу над введением безвизового режима для граждан Вьетнама.

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