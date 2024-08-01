Избрание Харрис президентом приведет США к краху — Пушков

«Подлинное или фиктивное» избрание 47-м президентом США действующего вице-президента Камалы Харрис обрушит американскую государственность, глава комиссии Совета Федерации по информполитике, телеведущий Алексей Пушков 1 августа в своем Telegram-канале.
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