Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома

"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома

Русский компас Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Globallookpress. Уголовное дело на садистов не заведено.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Далее чистеньких, воспитанных светловолосых деток отдают (или продают) мигрантам, чтобы те смогли оформить себе вид на жительство с помощью фиктивного опекунства. Не понимаю как можно отдавать детей в опеку иностранным гражданам? Вроде &quot;закон Димы Яковлева&quot; не отменяли. Само по себе это преступление.
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3 час.
NN
N N
А зачем иностранным гражданам отдают русских детей?
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2 час.
Анатолий Зотов
Опеку в тюрьму.
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2 час.
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