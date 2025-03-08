"Боюсь бабушку и дядю". Дурлабика истязала русских детей, которых взяла из детдома

Георгий Корнев

Далее чистеньких, воспитанных светловолосых деток отдают (или продают) мигрантам, чтобы те смогли оформить себе вид на жительство с помощью фиктивного опекунства. Не понимаю как можно отдавать детей в опеку иностранным гражданам? Вроде "закон Димы Яковлева" не отменяли. Само по себе это преступление.