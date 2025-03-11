ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Реплика. Сегодня в Париж съехались военные представители . тридцати Генеральных Штабов стран, желающих «обсудить создание международных сил безопасности для Украины».
Потешное Войско двунадесяти языцех
Комментарии
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Валентин Щербаков
Неужели этот воинственный извращенец и педераст Макрон настолько озабочен поддержкой страны 404, что готов воевать с РОССИЕЙ. Совсем плохо с мозгами и с явно с головой не дружит, кроме секса...
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