Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сермяжко
    Центры принятия решений известны... Чего ждём?😀😱😅"Держитесь от них...
  • Sergey Ivanov
    Вообще- то Бастрыкину надо не дело мигранта брать на контроль, а брать на контроль начальника местного ОВД, который н...В Тюмени бородач ...
  • Леонид Никулин
    при любом идеологическом раскладе-мочить ублюдков корейцам ничего не помешаетКим Чен Ын спешит...

Ядерный шантаж Украины - это прежде всего "Южмаш"

Ядерный шантаж Украины - это прежде всего "Южмаш"

Юрий Кот   Быший директор "Южмаш", автор главного ракетного топлива России прокомментировал заявления Зеленского по поводу ядерной бомбы для Украины: "Очевидно, что время мира поставлено на паузу и военные конфликты только разрастаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Я всегда писал,что ЕС и НАТО создали для войны с Роммией.Народы загоняют для войны в них!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх