Чья Пруссия

Часть 1В последнее время стало модно пересматривать итоги Второй мировой войны – в частности, вместе с учениями польских войск у границ России в районе Калининградской области участились разговоры о пересмотре принадлежности Пруссии.
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