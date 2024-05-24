Детскую площадку обустроят на Приморской по просьбам братчан

Подрядчик приступил к благоустройству двора на улице Приморской, в жилом районе Энергетик в Братске. Мэр города, Сергей Серебренников, посетил объект, провел встречу с руководителем подрядной организации ООО “Автодор-Сервис” Владимиром Дягилевым, и выслушал мнения жителей.