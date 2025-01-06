Армянский флаг на дискотеке: как школьный фейк заставил врать политиков

Армяне со своими диаспорами настолько обнаглели, что уже диктуют свои законы нам, местным жителям! В Армении тоже есть диаспоры русские? Почему они у нас их столько напичкали и армянских, азербайджанских, таджикских, узбекских и прочих? Мы не в своей стране уже живем? Русские в России изгои????

Виктор Луговой

Понтос Эвксинос видел несколько больше полисов Эллас, чем Пантикапей с Херсонесом... Была ведь Фанагория, была (и с тех времён так и стоит) Феодосия, была (и стоит) Ялта (как считается, с названием от "ялос"), - и был ещё Нимфей, ушедший с тех пор под воду.