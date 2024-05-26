Театр абсурда
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Театр абсурда

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Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

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