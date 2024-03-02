Губернатор Айдахо Литтл призвал вернуть Дональда Трампа в Белый дом

Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл в социальной сети X* (бывшая Twitter) поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
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