Системы ПВО России нейтрализовали семь беспилотников врага над Черным морем

В ночь на субботу российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов врага, которые пытались пересечь границы над Черным морем, 22 марта сообщает Министерство обороны России.
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