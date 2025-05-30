Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Перестаньте полоскать мозги сотрудникам»: блогер озвучил страшные цифры некомплекта в органах МВД

«Перестаньте полоскать мозги сотрудникам»: блогер озвучил страшные цифры некомплекта в органах МВД

БлокнотРУ Каждый месяц из органов МВД увольняются от трех до пяти тысяч человек - а это сопоставимо с целям областным управлением, бьет тревогу Сергей Колясников.

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Комментарии
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Иван Еськов
Во всех УВД некомплект! А куда в конце года деваются из бюджета УВД невыплаченные средства зарплаты незаполненных штатных должностей?  Не уверен что их возвращают в бюджет государства. А можно было бы за счет этих денег повысить зарплату рядовым и младшим офицерам, которые работают на &quot;земле&quot;. И спрашивать не &quot; палки-показатели&quot;, а реальную раскрываемость и профилактику. И кадры бы держались. Но видно Колокольцеву и генералам это не интересно!
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3 час.
Алексей Горшков
Всю жизнь проработал в милиции, и кажется, я знаю выход насчёт некомплекта сотрудников МВД... Нынешний Министр Колокольцев по попрошайничеству приближается к Зеленскому - на всё ОДИН ОТВЕТ: &quot;Денег не хватает&quot;! Но нельзя ругать человека за то,что он не делает НЕВОЗМОЖНОГО !!! Министр Внутренних дел и не сможет реформировать структуру, ВНУТРИ которой находится! Это вопрос должен решаться на уровне государственных органов ПОВЫШЕ МВД !!! Министерству нужна ПОЛНЕЙШАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ - не какое-то &quot;плюшевое&quot; переименование милиции в полицию, а именно ГЛУБИННАЯ ПЕРЕТРЯСКА !!! Не &quot;кожу&quot; надо перекрашивать, а сам &quot;скелет&quot; переделывать! Я знаю,что говорю - служил не просто в милиции - последним местом моей работы было УСБ (Управление собственной безопасности - эта такая &quot;милиция над милицией&quot; - косяками сотрудников занимается). Пишу это не для того, чтобы похвалиться, а просто там по долгу службы приходилось изучать документы, регламентирующие работу КАЖДОЙ ИЗ милицейской служб. Я ещё со времени работы в МВД, кажется знаю, ОТКУДА ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ на НАСТОЯЩИХ сотрудников! Соотношение между &quot;собственно правоохранительными&quot; и &quot;обеспечивающими&quot; службами КАРДИНАЛЬНО менять надо! У нас же: &quot;Один с сошкой - а семеро с ложкой&quot;! Я работал и &quot;на земле&quot;, и в Министерстве - и пришёл к выводу - НАСТОЯЩИЕ менты - те, которые действительно с преступностью борются - в ПОДАВЛЯЮЩЕМ меньшинстве, большинство аттестованных сотрудников жуликов и в глаза не видели! По-моему - аттестовывать надо только настоящих - следаков, оперов, ППС-ников, участковых, и т. п.! А у нас большинство - разновсяческие бухгалтера, кадровики, тыловики, и т. д.! Спору нет - они не паразиты и нужны, НО ЗАЧЕМ ИХ АТТЕСТОВЫВАТЬ (для тех, кто не в курсе - давать погоны и всякие льготы)? Могут и вольнонаёмными быть - ИМЕННО НА ЭТОМ государство средства и сэкономит! А &quot;ненастоящие&quot; - захотят аттестовываться - САМИ в настоящие менты пойдут, ГДЕ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ - следаками, операми, и пр.!
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2 час.
Алексей Горшков
Как говорил нам наш начальник следствия: &quot;Палочная система - конечно зло! Но если её отменить - вы же работать не будете&quot;! А КАК Вы предлагаете учитывать раскрываемость и профилактику?🤷‍♂️
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2 час.
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