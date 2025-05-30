«Перестаньте полоскать мозги сотрудникам»: блогер озвучил страшные цифры некомплекта в органах МВД

Алексей Горшков

Всю жизнь проработал в милиции, и кажется, я знаю выход насчёт некомплекта сотрудников МВД... Нынешний Министр Колокольцев по попрошайничеству приближается к Зеленскому - на всё ОДИН ОТВЕТ: "Денег не хватает"! Но нельзя ругать человека за то,что он не делает НЕВОЗМОЖНОГО !!! Министр Внутренних дел и не сможет реформировать структуру, ВНУТРИ которой находится! Это вопрос должен решаться на уровне государственных органов ПОВЫШЕ МВД !!! Министерству нужна ПОЛНЕЙШАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ - не какое-то "плюшевое" переименование милиции в полицию, а именно ГЛУБИННАЯ ПЕРЕТРЯСКА !!! Не "кожу" надо перекрашивать, а сам "скелет" переделывать! Я знаю,что говорю - служил не просто в милиции - последним местом моей работы было УСБ (Управление собственной безопасности - эта такая "милиция над милицией" - косяками сотрудников занимается). Пишу это не для того, чтобы похвалиться, а просто там по долгу службы приходилось изучать документы, регламентирующие работу КАЖДОЙ ИЗ милицейской служб. Я ещё со времени работы в МВД, кажется знаю, ОТКУДА ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ на НАСТОЯЩИХ сотрудников! Соотношение между "собственно правоохранительными" и "обеспечивающими" службами КАРДИНАЛЬНО менять надо! У нас же: "Один с сошкой - а семеро с ложкой"! Я работал и "на земле", и в Министерстве - и пришёл к выводу - НАСТОЯЩИЕ менты - те, которые действительно с преступностью борются - в ПОДАВЛЯЮЩЕМ меньшинстве, большинство аттестованных сотрудников жуликов и в глаза не видели! По-моему - аттестовывать надо только настоящих - следаков, оперов, ППС-ников, участковых, и т. п.! А у нас большинство - разновсяческие бухгалтера, кадровики, тыловики, и т. д.! Спору нет - они не паразиты и нужны, НО ЗАЧЕМ ИХ АТТЕСТОВЫВАТЬ (для тех, кто не в курсе - давать погоны и всякие льготы)? Могут и вольнонаёмными быть - ИМЕННО НА ЭТОМ государство средства и сэкономит! А "ненастоящие" - захотят аттестовываться - САМИ в настоящие менты пойдут, ГДЕ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ - следаками, операми, и пр.!