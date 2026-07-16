Данила Поперечный выразил любовь к России из США

Комик Данила Поперечный, проживающий в США, в новом видео на YouTube выразил любовь к России. Он отметил, что, несмотря на переезд, продолжает считать Россию своим домом, и поделился наблюдениями о заблуждениях эмигрантов по поводу жизни в Америке.
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