Лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу, — глава оппозиции ФРГ Фридрих Мерц Ирэн ОрлонскаяВ своем интервью для журнала Focus, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что только пятая часть украинских беженцев, находящихся в Германии, имеют работу.
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