В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

За 2023-2024 годы в сети магазинов «Светофор» выявили рекордные 34 миллиона нарушений. Об этом заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), его цитирует «Коммерсантъ».
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