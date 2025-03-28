Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Что ожидать от подпиндосника ?? Предложение ВВП- единственный вариант проведения легитимных выборов и избрание легити...Генсек ООН ответи...
  • Ос А
    В море перекачают. Впервые, чтоль...Индия отказалась ...
  • Вячеслав Васильев
    Уволили  с органов)))Это круто наказали.Бывшего главу отд...

В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

За 2023-2024 годы в сети магазинов «Светофор» выявили рекордные 34 миллиона нарушений. Об этом заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), его цитирует «Коммерсантъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх