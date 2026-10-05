На прошлой неделе Киев получил, возможно, самые болезненные удары за все годы Спецоперации. В столице огромные пробки, а местный градоначальник Виталий Кличко называет сложившуюся ситуацию "очень драматичной", с горечью констатируя: "Жить как в мирное время не выйдет".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко предлож...
- GS The Times of Indi...
- Вучич ушёл – и на...
Загрузка комментариев…