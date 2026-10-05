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Царьград

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Украинские мосты неизбежно будут уничтожены. Быть добру!

Украинские мосты неизбежно будут уничтожены. Быть добру!

На прошлой неделе Киев получил, возможно, самые болезненные удары за все годы Спецоперации. В столице огромные пробки, а местный градоначальник Виталий Кличко называет сложившуюся ситуацию "очень драматичной", с горечью констатируя: "Жить как в мирное время не выйдет".

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