Украинские мосты неизбежно будут уничтожены. Быть добру!

На прошлой неделе Киев получил, возможно, самые болезненные удары за все годы Спецоперации. В столице огромные пробки, а местный градоначальник Виталий Кличко называет сложившуюся ситуацию "очень драматичной", с горечью констатируя: "Жить как в мирное время не выйдет".