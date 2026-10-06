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FiNE NEWS

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Армению предупредили о последствиях разрыва союзнических отношений с Россией

Директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин предупредил Армению о возможных последствиях пересмотра союзнических отношений с Москвой.

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