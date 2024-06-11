Бастрыкин взял на контроль дело погибшей челябинской семиклассницы

Девочка умерла в школьном лагере после участия в "Весёлых стартах".Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту гибели несовершеннолетней девочки в Челябинской области.
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